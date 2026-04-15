Wheaton Precious Metals Aktie
WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
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15.04.2026 09:55:00
Is Wheaton Precious Metals Stock a Buy in April?
Over the past couple of years, precious metals have gone on a tear. In late January, gold reached $5,500 per ounce, while silver peaked at $121 per ounce. Precious metals prices surged as investors and central banks increased their holdings amid ongoing fears of geopolitical shocks and currency debasement.Precious metals have retreated from their highs earlier this year, but geopolitical uncertainty hasn't gone away. If you're bullish on the long-term prospects for gold and silver, Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) is one stock to consider buying in April. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Wheaton Precious Metals
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