Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
|
10.03.2026 22:26:21
Is Wingstop Stock a Buy or Sell After a Director Sold 2,700 Shares?
On Feb. 25, 2026, Wingstop (NASDAQ:WING) Director Kilandigalu Madati reported an open-market sale of 2,700 shares, valued at approximately $704,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($260.73); post-transaction value based on Feb. 25, 2026 market close is $656,598.60.* 1-year price change calculated using Feb. 25, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wingstop Inc
|
17.02.26
|Ausblick: Wingstop zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Wingstop legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Wingstop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Wingstop öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wingstop Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wingstop Inc
|187,00
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.