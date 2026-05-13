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13.05.2026 06:31:29
Is Yatirim Menkul Degerler: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Is Yatirim Menkul Degerler hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,56 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Is Yatirim Menkul Degerler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 TRY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 477,91 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Is Yatirim Menkul Degerler 321,74 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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