Is Yatirim Ortakligi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Is Yatirim Ortakligi veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 58,6 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,0 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at