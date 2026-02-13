Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
13.02.2026 20:35:10
Is Yelp Stock a Buy or Sell After the CEO Sold Shares Worth $1.7 Million?
Jeremy Stoppelman, Chief Executive Officer of Yelp (NYSE:YELP), executed a direct sale of 66,200 shares over Feb. 3 to Feb. 5, 2026, for total proceeds of approximately $1.7 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.36); post-transaction value based on Feb. 5, 2026 market close price ($24.10).* 1-year performance is calculated using Feb. 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
