Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
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05.05.2026 15:20:01
Is Yum China a Buy After Investment Firm Matthews Purchased Shares Worth $12.57 Million?
According to its SEC filing dated May 4, 2026, Matthews International Capital Management LLC purchased 242,785 additional shares of Yum China (NYSE:YUMC) in the first quarter.The estimated value of this activity is $12.57 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The fund’s position in Yum China was valued at $27.07 million at quarter-end, a $12.17 million increase from the previous filing, reflecting both trading and price movement.Yum China has over 12,000 locations and a workforce of approximately 140,000 employees.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Yum China Holdings Inc
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28.04.26
|Ausblick: Yum China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Ausblick: Yum China gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: Yum China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Yum China Holdings Inc
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