Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
30.05.2026 17:30:00
Is Zscaler Stock a Buy After Its Share Price Plummets?
Shares of Zscaler (NASDAQ: ZS) were pounded after the cybersecurity company issued a weak outlook in its fiscal 2026 Q3 results following the close of trading on Tuesday. The stock fell more than 30% on the news and has now seen its share price cut in half over the past year.Let's take a closer look at the company's results and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
27.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.05.26
|Zscaler-Aktie bricht nach schwachem Ausblick ein - die Hintergründe (finanzen.at)
|
27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|MARKT USA/Aufwärtsdynamik intakt - Zscaler knicken vorbörslich ein (Dow Jones)
|
25.05.26
|Ausblick: Zscaler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|119,80
|7,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.