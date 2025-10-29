Isabella Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Isabella Bank hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,9 Millionen USD in den Büchern standen.

