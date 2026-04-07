Webe a Aktie
WKN DE: A3CVT7 / ISIN: US94770D1028
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07.04.2026 11:16:00
Isabella Weber über Iran-Inflation: »Auf uns rollen riesige Preissteigerungen zu«
Die Energiepreise schießen wegen des Irankriegs in die Höhe. Ökonomin Isabella Weber fürchtet einen Preisschock, der sich durch die gesamte Wirtschaft zieht. Sie fordert radikale Maßnahmen des Staates – und das schnell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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