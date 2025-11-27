Isal Amlat Investment (1993) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Isal Amlat Investment (1993) präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isal Amlat Investment (1993) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 33,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at