Isamu Paint: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Isamu Paint hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 88,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isamu Paint noch ein Gewinn pro Aktie von 38,94 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isamu Paint im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 396,34 JPY. Im letzten Jahr hatte Isamu Paint einen Gewinn von 288,00 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,01 Prozent auf 8,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at