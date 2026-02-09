|
09.02.2026 06:31:29
Isamu Paint: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Isamu Paint präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 139,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 119,20 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,50 Prozent auf 2,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,21 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!