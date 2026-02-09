Isamu Paint: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Isamu Paint präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 139,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 119,20 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,50 Prozent auf 2,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,21 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at