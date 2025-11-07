Isamu Paint: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Isamu Paint hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,27 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Isamu Paint ein EPS von 53,14 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at