Isamu Paint stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Isamu Paint hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 123,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 90,03 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at