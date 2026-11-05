Isamu Paint veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Isamu Paint hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 142,88 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Isamu Paint ein EPS von 78,27 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,18 Milliarden JPY gegenüber 2,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at