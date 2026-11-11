ISB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ISB hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 44,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ISB 14,40 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at