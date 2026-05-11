ISB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ISB stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 63,41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ISB 63,49 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat ISB mit einem Umsatz von insgesamt 10,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at