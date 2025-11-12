ISB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ISB lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ISB mit einem Umsatz von insgesamt 9,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at