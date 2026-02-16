16.02.2026 06:31:31

ISB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ISB veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ISB 42,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ISB einen Umsatz von 8,92 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 125,31 JPY gegenüber 177,80 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 37,02 Milliarden JPY, während im Vorjahr 33,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
