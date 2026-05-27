Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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27.05.2026 17:30:05

ISCV Beat IJJ Over the Past Year. Here's Why That Gap Could Easily Reverse.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) provides lower-cost access to small-cap value stocks, while iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) offers exposure to larger, mid-capitalization companies.Investors seeking value-oriented equities often weigh the trade-offs between mid-cap and small-cap segments. While IJJ targets the middle of the market, ISCV focuses on smaller companies. Both funds utilize value screens but differ significantly in their expense ratios, market capitalization focus, and total assets under management (AUM).Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
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