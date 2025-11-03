|
03.11.2025 06:31:29
Ise Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ise Chemicals veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 365,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 307,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ise Chemicals im vergangenen Quartal 10,75 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ise Chemicals 9,27 Milliarden JPY umsetzen können.
