Ise Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ise Chemicals hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,90 JPY gegenüber 24,64 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 9,23 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 127,52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 99,52 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ise Chemicals 39,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at