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04.05.2026 06:31:29
Ise Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ise Chemicals veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 26,02 JPY. Im letzten Jahr hatte Ise Chemicals einen Gewinn von 26,74 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ise Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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