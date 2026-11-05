Ise Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ise Chemicals hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 36,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at