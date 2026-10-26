ISEC Healthcare hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ISEC Healthcare hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ISEC Healthcare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,9 Millionen SGD im Vergleich zu 20,7 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at