Iseki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Iseki hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,67 JPY gegenüber 37,55 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 40,29 Milliarden JPY, gegenüber 42,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at