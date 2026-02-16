|
16.02.2026 06:31:31
Iseki gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Iseki hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 60,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -110,190 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 42,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 121,88 JPY beziffert, während im Vorjahr -133,630 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,30 Prozent auf 185,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 168,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.