Iseki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Iseki hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 60,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -110,190 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 42,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 121,88 JPY beziffert, während im Vorjahr -133,630 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,30 Prozent auf 185,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 168,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at