Iseki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iseki veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 71,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Iseki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at