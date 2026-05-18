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18.05.2026 06:31:29
Iseki legte Quartalsergebnis vor
Iseki hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 66,99 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 51,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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