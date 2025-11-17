Iseki: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Iseki hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iseki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at