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15.05.2026 06:31:29
Isetan Mitsukoshi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Isetan Mitsukoshi hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 887,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 905,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Isetan Mitsukoshi mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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