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14.08.2026 06:31:29
Isetan Mitsukoshi gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Isetan Mitsukoshi hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 63,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Isetan Mitsukoshi 51,86 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,91 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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