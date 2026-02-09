Isetan Mitsukoshi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Isetan Mitsukoshi veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,86 JPY, nach 56,92 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Isetan Mitsukoshi im vergangenen Quartal 152,48 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Isetan Mitsukoshi 153,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at