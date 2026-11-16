Isetan Mitsukoshi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Isetan Mitsukoshi hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Isetan Mitsukoshi mit einem Umsatz von insgesamt 134,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at