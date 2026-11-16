Isetan Mitsukoshi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Isetan Mitsukoshi hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Isetan Mitsukoshi 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Isetan Mitsukoshi 843,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 879,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at