Isetan Mitsukoshi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Isetan Mitsukoshi hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,67 Prozent auf 989,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at