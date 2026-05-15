Isetan Mitsukoshi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Isetan Mitsukoshi gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,56 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Isetan Mitsukoshi mit einem Umsatz von insgesamt 139,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 213,96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Isetan Mitsukoshi 142,42 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Isetan Mitsukoshi im vergangenen Geschäftsjahr 545,63 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Isetan Mitsukoshi 555,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at