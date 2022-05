Isetan Mitsukoshi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Isetan Mitsukoshi ließ sich am 16.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Isetan Mitsukoshi die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -132,750 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Isetan Mitsukoshi im vergangenen Quartal 103,70 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Isetan Mitsukoshi 213,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 16,99 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 107,23 Milliarden JPY erwartet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,36 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -107,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 418,34 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 48,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Isetan Mitsukoshi 816,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,74 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 423,10 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at