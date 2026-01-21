|
21.01.2026 06:31:28
ISF hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ISF hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,75 Prozent zurück. Hier wurden 4,0 Millionen INR gegenüber 4,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
