ISF hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ISF hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,75 Prozent zurück. Hier wurden 4,0 Millionen INR gegenüber 4,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at