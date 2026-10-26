ISF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ISF ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ISF die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ISF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,13 Prozent auf 3,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at