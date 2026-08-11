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11.08.2026 06:31:29
ISF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ISF hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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