ISF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ISF hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at