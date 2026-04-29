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29.04.2026 06:31:29
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 ISK gegenüber 1,10 ISK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,91 Milliarden ISK – ein Plus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isfelag Vestmannaeyja hf Registered 6,96 Milliarden ISK erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,33 ISK. Im Vorjahr waren 2,76 ISK je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,05 Prozent auf 27,39 Milliarden ISK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 23,61 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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