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31.08.2026 06:31:29
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Isfelag Vestmannaeyja hf Registered veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 ISK gegenüber -0,890 ISK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 5,60 Milliarden ISK – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,90 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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