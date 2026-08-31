Isfelag Vestmannaeyja hf Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Isfelag Vestmannaeyja hf Registered veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 ISK gegenüber -0,890 ISK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5,60 Milliarden ISK – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,90 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at