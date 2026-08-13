ISGEC Heavy Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ISGEC Heavy Engineering präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,80 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at