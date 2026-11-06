ISGEC Heavy Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ISGEC Heavy Engineering hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,98 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 18,50 Milliarden INR gegenüber 16,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at