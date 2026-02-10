|
ISGEC Heavy Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ISGEC Heavy Engineering ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ISGEC Heavy Engineering die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,49 INR gegenüber 2,73 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Milliarden INR – ein Plus von 16,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ISGEC Heavy Engineering 14,97 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
