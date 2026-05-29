ISGEC Heavy Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ISGEC Heavy Engineering ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ISGEC Heavy Engineering die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,67 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent auf 20,48 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 14,81 INR beziffert, während im Vorjahr 33,89 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 67,89 Milliarden INR gegenüber 64,02 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at