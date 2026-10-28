Ishan Dyes Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ishan Dyes Chemicals hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2,28 INR gegenüber -1,680 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 202,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 203,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at