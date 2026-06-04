Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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04.06.2026 21:50:29
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) vs Invesco Solar ETF (TAN): Which Is the Better Buy?
iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) provides diversified renewable energy exposure at a lower cost, whereas Invesco Solar ETF (NYSEMKT:TAN) offers a concentrated, high-conviction play on the solar industry.Investors seeking green energy exposure often choose between broad-spectrum funds and niche industry trackers. Both funds launched in 2008 and target the global transition toward sustainable power generation, such as wind, solar, and geothermal. While they occupy the same thematic space, their internal strategies and asset concentrations lead to significantly different risk-reward profiles for long-term portfolios.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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