State Street Aktie

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WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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08.08.2026 18:02:01

iShares Global Healthcare ETF vs State Street SPDR Biotech ETF. Which Healthcare-Focused Fund Will Bring You Profits in 2026 and Beyond?

Investors choosing between iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) and State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT:XBI) must weigh the high-growth potential of specialized U.S. biotech against a more stable, dividend-paying global healthcare portfolio.Healthcare investors often choose between the stability of established global giants and the high-growth potential of emerging biotechnology. This comparison examines how the broad, international reach of the iShares fund differs from the concentrated, equal-weighted U.S. focus found in the State Street portfolio.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on August 6.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G- 21,16 0,09% State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-

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